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Son dakika: Altay, Süper Lig'den düştü mü?

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Giresunspor’un Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etmesiyle Altay'ın, Süper Lig’e veda ettiği söyleniyor. Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.

29 Nisan 2022, Cuma 22:34 Son Güncelleme:
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Son dakika: Altay, Süper Lig'den düştü mü?

Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Giresunspor’un Adana Demirspor’u 2-0 mağlup etmesiyle Altay'ın, Süper Lig’e veda ettiği söyleniyor. Ancak matematiksel olarak ikili ve üçlü averajların da önemli olduğu puan durumunda henüz İzmir ekibinin küme düşmesi kesinleşmedi.

Altay - Rizespor - Gaziantep FK ekipleri üçlü averaja kalırsa Altay ligde kalacak.

Altay'ın kalan maçları

Hatayspor (d)

Giresunspor

Trabzonspor (d)

Kasımpaşa

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