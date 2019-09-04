Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de MKE Ankaragücü forması başarılı bir sezon geçiren ve ardından bu sezon başı Fenerbahçe ile sözleşme imzalan Altay Bayındır’ın Milli takım konusunda düşünceleri merak ediliyordu.

Spor kamuoyunda geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde gösterdiği üstün performansını bu sezon da Fenerbahçe forması altında devam ettiren Altay Bayındır’ın A Milli takım kadrosu yerine Ümit Milli takım kadrosuna seçilmesi çokça konuşulmuştu.

Yakın çevresine aktardı

Şu sıralar Ümit Milli takım kadrosunda kampta bulunan Altay Bayındır’ın yakın çevresine Milli takım konusunda “Milli formanın kategorisi olmaz. A Milli takım veya Ümit Milli takım, benim için hiç bir farkı yok. Taşıdığım armanın ağırlığını her yerde her zaman hissederek oynarım” dediği öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak / fanatik.com.tr özel

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