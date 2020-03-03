İzmir ekibinde bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken, ara transfer dönemi boyunca adı Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'la ciddi şekilde anılan 25 yaşındaki futbolcu, İlhan Palut'un savunmadaki vazgeçilmezi olmuştu.

Sağ bek ve ön liberodan sonra stoperde de oldukça verimli görünen Alpaslan Öztürk, Ozan Kabak ve Merih'in de sakatlanmasıyla milli takıma aday gösteriliyordu.

Son Kayseri deplasmanında 21. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Göztepeli yıldızın durumu belli oldu. Hafif yırtık tespit edilen Alpaslan'ın 2 haftaya kadar takıma dönmesi bekleniyor.

Sezonun ilk yarısında da benzer bir sakatlık yaşayan Alpaslan, belirtilen süreden önce sahalara dönerek Beşiktaş maçında takıma katılmıştı.