Son dakika - Alpaslan Öztürk'ün Galatasaray'dan alacağı rakam belli oldu!
Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcu Alpaslan Öztürk ile anlaşma sağladı. Alpaslan’ın ilk yıl için 5.5, ikinci sene 6.5 ve üçüncü yıl da 7.5 milyon lira alacağı belirtildi.
Galatasaray’da Alpaslan Öztürk tamam. Cim-Bom Göztepe ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı. Türk Telekom Stadı’nda 3 senelik anlaşma yapılan Alpaslan’ın ilk yıl için 5.5, ikinci sene 6.5 ve üçüncü yıl da 7.5 milyon lira alacağı belirtildi.