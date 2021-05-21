Galatasaray’da Alpaslan Öztürk tamam. Cim-Bom Göztepe ile sözleşmesi biten 27 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağladı. Türk Telekom Stadı’nda 3 senelik anlaşma yapılan Alpaslan’ın ilk yıl için 5.5, ikinci sene 6.5 ve üçüncü yıl da 7.5 milyon lira alacağı belirtildi.