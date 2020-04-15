Son dakika haberi... Bild gazetesinin yayınladığı habere göre Almanya Hükümeti, futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verdi. Maçların ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil.

Corona virüsün futboldaki etkileri devam ediyor. Almanya’nın iki futbol ligi, Bundesliga ve Bundesliga 2, Mayıs ayında seyircisiz olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Dün çıkan bu haberlere bugün bir yenisi daha eklendi.

Alınan son bilgilere göre Almanya Hükümeti futbol maçları ile ilgili kararını verdi. Futbol maçlarının 31 Ağustos'a kadar seyircili oynanmamasına karar verdi. Mayıs ayında Bundesliga'nın geri döneceği konuşulurken liglerin başlangıç tarihi için hastalığın seyrinin önemli olduğu belirtildi.











