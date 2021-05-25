EURO 2020 sonrasında Almanya Milli Takımı'nın başına geçecek teknik direktör resmen belli oldu.

Almanya Futbol Federasyonu, Bayern Münih'i bu sezon Bundesliga'da şampiyon yapan Hansi Flick'i milli takımın başına getirdiğini açıkladı. 56 yaşındaki teknik adam ile imzalanan resmi sözleşmenin 2024 yılına kadar olduğu belirtildi.

Milli takımla sözleşme imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan Flick, "Her şey benim için şaşırtıcı derecede hızlı geçti, ancak sonbahardan itibaren milli teknik direktör olarak çalışabildiğim için çok mutluyum. Sezon yeni bitti ve Bayern Münih'teki iki yıl takım ruhuna yardımcı oluyor ve oyuncuların tavrı olağanüstü idi ve işimi şekillendirmeye devam edecek çok şey alacağım. Gerçekten dört gözle bekliyorum çünkü oyuncuların, özellikle de genç oyuncuların harika kalitesini görebiliyorum. Almanya. Gelecek turnuvalara iyimserlikle yaklaşmak için her nedene sahibiz, örneğin 2024'teki Avrupa Şampiyonası. Ayrıca, Oliver Bierhoff'la olduğumu en iyi deneyimlerimden biliyorum.Yanımda güçlü, güvenilir bir ortağım var ve ekibin arkasındaki ekipte çalışıyor, böylece takım, biz eğitmenler ve personel uzun bir başlangıç ​​süresi olmadan başlayabilir. Fikir ve fikirlerimi milli takımın ötesinde akademiye ve diğer milli takımlara da katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

2 yılda 7 kupa kazandı.

2019 yılından beri Bayern Münih'i çalıştıran Hansi Flick, Alman ekibiyle 2'si Bundesliga şampiyonluğu ve 1'i Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere 7 kupa zaferi yaşadı. EURO 2020'de Almanya'yı çalıştıracak Alman teknik adam Joachim Löw, turnuva sonrası takımı bırakacağını açıklamıştı.