Son dakika! Allahyar, Hull City ile antrenmanlara çıkmaya başladı

Süper Lig 'de Fenerbahçe 'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmak için İngiltere'ye giden İranlı golcü Allahyar, yeni takımıyla idmanlara çıkmaya başladı.

Acun Ilıcalı ve teknik direktör Şota Arveladze'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladığı genç futbolcunun henüz resmi açıklama yapılmamasına rağmen genç futbolcunun sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve sık sık kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen İranlı futbolcunun Zorya'da gösterdiği performans dikkatlerin üzerinden toplanmasına neden olmuştu.

Resmi açıklama geldi

Akşam saatlerinde Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralandığı duyuruldu.







