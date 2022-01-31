MENÜ

Son dakika! Allahyar, Hull City ile antrenmanlara çıkmaya başladı

Fenerbahçe'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye transfer olmak için İngiltere'ye giden İranlı golcü Allahyar, yeni takımıyla idmanlara çıkmaya başladı. Henüz resmi açıklama yapılmamasına rağmen genç futbolcunun sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler gündem oldu.

31 Ocak 2022, Pazartesi 18:44 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika! Allahyar, Hull City ile antrenmanlara çıkmaya başladı

Süper Lig 'de Fenerbahçe 'den ayrılarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olmak için İngiltere'ye giden İranlı golcü Allahyar, yeni takımıyla idmanlara çıkmaya başladı.

Acun Ilıcalı ve teknik direktör Şota Arveladze'nin sağlık kontrollerinden geçtiğini açıkladığı genç futbolcunun henüz resmi açıklama yapılmamasına rağmen genç futbolcunun sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler gündem oldu. 

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve sık sık kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen İranlı futbolcunun Zorya'da gösterdiği performans dikkatlerin üzerinden toplanmasına neden olmuştu. 

Resmi açıklama geldi

Akşam saatlerinde Fenerbahçe resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlandı ve genç futbolcunun sezon sonuna kadar İngiliz kulübüne kiralandığı duyuruldu.


İlgili Haberler
Son dakika haberi | Fenerbahçe Allahyar'ı Hull City'ye kiraladığını açıkladı


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...