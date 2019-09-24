Son dakika haberi: Ali Koç'un cezası belli oldu. PFDK, Fenerbahçe'nin patronuna 30 gün hak mahrumiyetiv ve 20 bin TL para cezası verdi. Bu karar sonrası Ali Koç, hafta sonunda oynanacak Galatasaray derbisini Türk Telekom Stadyumu Protokol tribününden izleme şansını yitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde PFDK kararları ile ilgili duyurularda, Ali Koç'un cezasına gerekçe olarak şu açıklama yapıldı:

FENERBAHÇE A.Ş. başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına...

Fatih Terim aleyhinde konuşmuştu

Ali Koç, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir sponsorluk toplantısında gündeme dair açıklamalar yapmış ve Galatasaray Teknik Direktörü'nü hedef almıştı. Koç, Terim'le ilgili bir soruya yanıt verirken, "Nasıl olur da bir kişinin hem futbolculuk hem teknik adamlık kariyerinde sicili bu kadar bozuk olabilir!" demişti.

İŞTE ALİ KOÇ'UN CEZA ALMASINA NEDEN OLAN O AÇIKLAMA...

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