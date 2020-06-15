Fenerbahçe başkanı Ali Koç, FB TV'deki gündem değerlendirmesinde amatör şubelere de değindi.Basketbol şubesi ev Obradoviç hakkında konuşan Koç şunları söyledi:

"Obradovic kalmak isterse kalır"

Ben her zaman söyledim sayın Obradovic burada kalmak istediği sürece kalabilir. Burasının efsanesi o. Fenerbahçe'nin kalbinde yeri ayrıdır. Yarın oturacağız konuşacağız. Ancak basketbolun açığı futbolun açığının yarısı kadar. Seneye bu bütçenin böyle olması mümkün değil. Şubemiz konumu itibariyle transferlerde görüşürüz, tartışırız. Hocamız geldiğimden beri bana en iyi kadroyu kurdunuz dedi ama saha sonuçları bizim istediğimiz gibi olmadı. Yine de onların kredisi fazla fazla var...

Eurolegue şampiyonluğuna 1 milyon euro veriyorlar. Seyahat masraflarını bile karşılamıyor. Ama bu şampiyonluğun Fenerbahçe kulübüne olan katkısı parayla ölçülemez.



