Fenerbahçe Kulübü'nün Mali Olağan Genel Kurulu'nda teknik direktör İsmail Kartal için veda töreni düzenlenmişti. Geçen sezonun ikinci yarısındaki performansıyla sarı-lacivertli takımı UEFA Şampiyonlar Ligi potasına sokan deneyimli teknik adam duygusal anlar yaşamıştı.

'F.BAHÇE İÇİN VAR OLAN PROFİLLERDEN BİRİ'

Başkan Ali Koç yaptığı konuşmada, "İsmail Kartal, Fenerbahçe ile var olan değil, Fenerbahçe için var olan profillerden biridir. 18 hafta boyunca liderliğimizi yaptı. Kendini güvenini kaybetmiş bir futbolcu topluluğunu ayağa kaldırdı, takım yaptı. İyi takıma sahibiz, ama bu kağıttaydı. O sahada bunun potansiyelini gösterdi. Görevde bulunduğu 18 hafta boyunca 2.03 puan ortalaması 18 hafta boyunca puan lideri, en çok ikinci gol atan takım, bütün sezona baktığımız zaman en iyi averajı olan takım. 5’ten 2’ye çıkararak Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı sağladı" ifadelerini kullandı.

Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, bu haftaki köşesinde İsmail Kartal'ı överken, deneyimli hocaya yönetimin yaptığı teklifi açıkladı. İşte o yazı...

‘Nöbetçi’ kelimesinin kısaca açılımı yaparsak; “nöbet kendisinde olan kimse” anlamını taşır. Kişisel olarak bu kelimeyi çok severim. Nitekim Milliyet’teki köşemin adı da ‘Nöbetçi Kalem’ dir. Niye bu iki kelimeyi tercih ettim? Geçmişte, hem muhabir - hem de yazarlığı bir arada yürüttüm. Zaman geldi köşeme ara verdim, haberlerden fırsat buldukça köşeme dönüşler yaptım. Açıkcası, bir yazdım, bir ara verdim.

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü İsmail Kartal hocamızı biraz kendime benzettim. Ona da, “Nöbetçi hoca” yakıştırmasını yaptım. Valla onun bu gel-gitlerine bakınca cuk diye oturdu bence, ya sizce?

'HARİKA VEDA'

İsmail Kartal’ın veda törenini canlı olarak izledim, açıkçası çok hoşuma gitti. Kaldı ki fazlasıyla da hak etti. Yönetim bu anlamda alkışı fazlasıyla hak ediyor, helal olsun. Zaman zaman duygusal anlar yaşadı Kartal... Nasıl yaşamasın arkadaş? Ne zaman Fenerbahçe zor duruma düşse, koşarak geldi hep... Bu sezonda olduğu gibi. Enkaz belki ağır olacak ama negatif tabloda aldı, pozitife taşıdı Devler Ligi’ne aday takım haline getirdi. Ortada bir emek, bir alınteri var arkadaş... Tabii ki duygulanır, gözyaşı da döker.

Bu ayrılık; vefasızlık mı, değil mi asıl tartışmamız gereken de budur! Herkes bu tabloya farklı pencereden bakabilir. Her ikisine de itirazımız olmaz. Kişisel olarak İsmail Kartal’ın kalmasından yanaydım.

'KARTAL'A SAMANDIRA'DA İDARİ GÖREV TEKLİF EDİLMİŞ'

Neticede benim görüşüm bu, ama karar verici Başkan Ali Koç ve yönetimidir. Onların işine karışacak ne halimiz var, ne de yetkimiz!

Fenerbahçeli dostlarla konuşuyoruz, İsmail Kartal’a Samandıra’da idari görev teklif edilmiş yönetimce...

Gelin görün ki tecrübeli hoca yoluna teknik direktör olarak devam etmek istiyor. Bu da onun tercihi... Acaba idari işten çok, Kartal’a sportif direktörlük görevi önerilseydi daha iyi olmaz mıydı? Belki kabul ederdi, ne bileyim!

'ÖZİL GİDİCİ Mİ KALICI MI?'

Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye transferini anımsayın... Ülkemize gelişi büyük yankı uyandırdı, yazılı ve görsel medya saatlerce ünlü oyuncuyu getiren uçağın rotasına kilitlendi. Bütün televizyonlar uçaktan inişi dahil, attığı her adımı canlı olarak yayınladı, yer yerinden oynadı.

Ya futbol ?

Özil büyük umutlarla getirildi, gelin görün ki geçtiğimiz sezondaki performansı hayal kırıklığı yarattı. Kah on birde oynadı, kah yedek kaldı. Yani o bildiğimiz Mesut Özil’in yerinde adeta yeller esti. Özil’in iki yıllık sözleşmesi var, ama konumu tartışılıyor; kalacak mı, yoksa ayrılacak mı? Kuşkusuz buna yeni Teknik Direktör Jesus karar verecek, dışarıya yansıyan bu kulüpten!

Jorge Jesus da tıpkı Mesut Özil gibi özel uçakla ülkemize getirildi, neredeyse Özil’de yaşadığımız o görüntülerin benzerini ünlü teknik adamda da yaşadık.

Bir yıllık sözleşme yapan Portekizli çalıştırıcının sonu da inşallah Özil’e benzemez. Yani hayal kırıklığı yaşatmaz camiaya...

'LİG ÇANTADA KEKLİK Mİ?'

Jorge Jesus kariyeri büyük başarılarla dolu bir teknik adam...

Başkan Ali Koç, benzetme yerindeyse, son kurşununu burada kullandı. O da haklı... Onca yatırıma rağmen, yıllardır gelmeyen bir şampiyonluk sözkonusudur, onun da dayanacak gücü kalmadı.

Hep yazıldı-çizildi, bu oyunda hiç bir hedefin garantisi yoktur.

Sürprizlerle dolu uzun soluklu bir maratondur lig. Demem o ki, büyük takımlar da boş durmuyor, elleri armut toplamıyor, onlar da kadrolarını güçlendiriyor. Yani lig şampiyonluğu asla ‘çantada keklik’ değildir.