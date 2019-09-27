Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
PFDK'nın verdiği 30 günlük cezası tahkim tarafından kaldırılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç derbiye gitme kararı aldı.
Volkan Demirel de gidiyor...
Fenerbahçe'de Volkan Demirel de derbiye gidecek. Ersun Yanal'ın teknik ekibine katılan Volkan derbiyi Türk Telekom Stadı'nda soyunma odasından takip edecek.
Fanati.com.tr ÖZEL
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