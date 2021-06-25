Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına çok sert cevaplar verdi. Aziz Yıldırım’ın sarı-lacivertli kulübün mevcut yönetimini mahkemeye vereceğine dair ifadeleriyle ilgili Ali Koç, "Teklifim nedir? Ayağa kalkmayan şöyle diyorsunuz ya. Beni mahkemeye vermezseniz öyle olsun. Beni küçük düşürmek için onların eski futbolcularından medet umuyorsunuz ya mahkemeye vermeyen öyle olsun. Koskoca Aziz Yıldırım böyle bir adamdan medet umar mı?" diye konuştu.

Birçok konuda yaptığı eleştirisiyle ilgili Aziz Yıldırım’ı FB TV’de bir araya gelmeye davet eden Koç, "Teklifimde ısrar ediyorum. Kabul etmezseniz maça filan da gelmeyin. FB TV’ye çıkacağız. Sizin yaptığınız bütün iddiaları hatta unuttuklarınızı tek tek konuşacağız. Herkesin kim doğru, kim yalan söylüyor bilmesi lazım. Belki mahcubiyet duyarsınız. Bize omuz verirsiniz bu mücadeleyi hep birlikte yaparız. Üç yıl önce size yalan söylüyorsunuz demiştim. Şu an değişmemişsiniz demek durumundayım." ifadelerini kullandı.







