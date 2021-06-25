Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, açıklamalarda bulundu. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına cevap veren Ali Koç, hiçbir zaman saygısızlık yapmadıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik'

"Birlik, beraberlik ve barış her zaman katkı sağlamaya devam edecektir. Ben ve arkadaşlarım, Sayın Aziz Yıldırım'a hiçbir zaman saygısızlık etmedik. Ben, hiçbir konuşmamda başkanımızdan bahsederken eski lafını kullanmadım."

'Fenerbahçe TV'de konuşmanın hepsini yayınladık'

"Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren iletişim kurmaya çalıştık, 3 Temmuz'la ilgili istişare etme ihtiyacı duyduk. Biz ayrı kulvarda çalıştık, onlar ayrı kulvarda... Ben dünden beri büyük bir ikilem yaşıyorum. Fenerbahçe TV'de konuşmanın hepsini yayınladık."

'Ben artık kırgın değil kızgınım'

“Ben artık kırgın değil kızgınım. Sayın Aziz Yıldırım ben kızgın olduğumda neler yapabileceğimi hala bilmiyor.”

'Cesaretini görmeyi çok isterdim'

"Sayın Aziz Yıldırım'ın buraya gelme nezaketini ve hatta cesaretini görmeyi çok isterdim. Aziz Yıldırım ve şürekası nasıl geçen kongrede 'farkla kazanacağız' diyerek onu yanılttıysa bugün de yanıltıyor."

'Tutarsız, küstah, dengesiz...'

"Tutarsız, küstah, dengesiz, intikam isteğiyle bezenmiş açıklamalar... Tehditkar, rakiplerimizin sosyal medyada şölen yapacağı tarzda mesajlar, çirkin üslup, yakışıksız içerik, kibir, parmak sallamalar... Biz bunları unutmuştuk, keşke tekrar hatırlamasaydık."

'Mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz!'

“Beni mahkemeye vermezseniz adam değilsiniz. Kaçmak yok Aziz Yıldırım! Siz bana gelmezseniz, ben size geleceğim. Biz yüz yüze geleceğiz Sayın Aziz Yıldırım. Siz gelmek istemeyebilirsiniz ama ben sizinle yüz yüze geleceğim. Kaçamayacaksınız.”

'Nasıl bu kulübün başarısızlığını istersiniz?'

''Keşke bize akil insanlık yapsaydınız, elimizi tutsaydınız. Keşke arada size danışabilseydik. Ancak sizin şahsi çıkarlarınız bu kulübün çıkarlarının önüne geçmiş. Sırf başındaki insanı sevmediğiniz için nasıl bu kulübün başarısızlığını istersiniz?''

'Yazıklar olsun size'

"Yaptığınız özel toplantılarda, benim bir FETÖ projesi olduğumu söylediniz. Yazıklar olsun size."