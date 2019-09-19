Fenerbahçe'de son dakika haberi: Kulüp Başkanı Ali Koç, yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un dün yapılan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada sportmenliğe aykırı ifadeler kullandığı gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK’ya sevk edildiği açıklandı. Başkan Koç, dün yaptığı açıklamada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili 'Bir insanın sicili nasıl oluyor da bu kadar bozuk olabiliyor' ifadelerine yer vermişti.

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:

"1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 18.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübü idarecisi MEHMET ÇAKMAK UYAR'ın 14.09.2019 tarihinde medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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