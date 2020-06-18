Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'a son dakika cezası. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi açıklamasından dolayı Fenerbahçe'nin yanı sıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'un "sportmenliğe aykırı açıklamalar" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiklerini açıklamıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a 45, başkan vekili Semih Özsoy'a ise 60 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Nihat Özdemir ne demişti?

Ekonomist Dergi'sinin Instagram yayının canlı konuğu olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, 'Şikenin üstesinden gelmek için nasıl bir çalışma yapacaksınız?' sorusuna, "Birçok ülkede de böyle olaylar oldu. İtalya'da, İngiltere'de ve Fransa'da da oldu. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık. Hepimizin bildiği gibi o sezon... 2010-2011 sezonudur. Sezon geride kaldı. 9 sezon geride kaldı. Biz 9 senedir herhangi bir şekilde bir şike olayına rastlamadık" yanıtını vermişti.

Nihat Özdemir'in verdiği bu yanıt sosyal medyada Sarı-Lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti. Ardından Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili sessizliğini bozarak "Yazıklar Olsun Nihat Özdemir" açıklamasını kamuoyuyla paylaştı.

Ali Koç ne demişti?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da yaptığı açıklamada, Semih Özsoy'a katıldığını ifade ederek, "Sayın başkan vekilimiz Semih Özsoy da bazı açıklamalar yaptı ve ben de kelimesi kelimesine bu açıklamaların arkasındayım. Biz bekledik dün gece. İlk açıklamadan sonra gelen çok yoğun tepkilere biz hemen bir reaksiyon göstermedik. Bugüne kadar bekledik. Neden? Çünkü hepimiz konuşurken, hele canlı röportajlarda yanlış konuşabiliriz. Söylemek istediğimiz şeyi söyleyemeyebiliriz. Biz de bekledik. İnsanlar yanlış anlaşılabilir. Nihat Özdemir, 'Ben şöyle demek istemedim, böyle demek istedim' der diye bekledik. Ama hiç bir düzeltme, özür dileme gelmedi" demiş ve eklemişti:

"Ben sormak istiyorum sayın Özdemir'e... 2010/2011 sezonu şampiyonu kimdir? Alın bir telefonu elinize tweet atın. 'Tüm ayak oyunlarına rağmen, terör örgütünün kumpasına rağmen ve hatta pek çok diğer kumpaslarda olduğu gibi onların oyunlarına rağmen hakkıyla Fenerbahçe'dir' diyebiliyor musunuz? Top çevirmeye gerek yok"

Semih Özsoy ne demişti?

Daha sonra ise Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, "Nihat Bey bunu eminim kasıtlı ve bilinçli olarak yapıyor. Şu ana dek düzeltme gelmemesi de bunun kararlı yapılmasındandır. Neye hizmet ediyor, niye bunları yapıyor bilmiyoruz. Biz anlayamayız. 3 Temmuz bizim kırmızı çizgimiz. Bizim olmazsa olmazımızdır. Bilerek veya bilmeyerek, kimlere, neye hizmet ediyor? Nihat Özdemir'in bunu açıklaması lazım" ifadelerini kullanmıştı.



