Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Habertürk'te katıldığı programda TFF'nin kulüplere yeni sezonunun başlangıç tarihi olarak 15 Ağustos'u sunduğunu söyledi. Buna karşı olduklarını belirten Koç konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Federasyon çılgın bir öneriyle geldi. 15 Ağustos'ta liglerin başlamasını istediler. Yayıncı kuruluş daha esnek. 26 Temmuz'da lig bitecek. 15 Ağustos'ta başlarsa oyuncu nasıl tatil yapacak? Kamplar nasıl olacak? Avrupa'da da kulüpler bu konuda görüşüyor. Orada oyuncuların dinlenilmesi isteniyor. Milli maçların tarihinden dolayı böyle bir talep var, onları da anlayışla karşılıyorum ama oyuncu sağlığı çok çok önemli. Biz bu tarihe hiç sıcak bakmıyoruz. Zaten tüm dünyada milli maçlar angarya görülüyor. 17 kulüp karşı çıkıyor, 1 kulüp olumlu baktı. Hangisi olduğunu açıklamak istemiyorum. Onların da makul ve mantıklı sebepleri var, sporcu sağlığı olarak... Dur-kalk-dur-kalk sistemi de doğru değil çünkü ama çoğunluk sonuna kadar karşı. Yayıncı kuruluş, hafta içi maçlarını da doğal olarak istemiyor.











