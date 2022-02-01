Fenerbahçe 'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, öte yandan flaş bir gelişme gündeme bomba gibi düştü.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in eski sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçtiği öğrenildi.

Porto'da ve PSG'de yıllarca sportif direktörlük yapan Portekizli futbol adamının, sportif direktörlüğün yanısıra futbol aklı olarak da düşünüldüğü ifade edildi. Aynı zamanda Henrique'nin bir dönem, Fenerbahçe'nin gündeminde Joachim Löw ile temas kurduğu da dikkat çekti.