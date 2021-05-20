Son dakika | Ali Koç Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ali Koç yapılacak seçim öncesi Fenerbahçe başkanlığına bir kez daha aday olduğunu açıkladı.

Ali Koç gündeme ilişkin açıklamalar yaptı

Çocukken bir taraftar olan ben, en büyük sevdam olan kulübümüzde hizmet etmekteyim. 2006 yılında yönetim kurulu üyesi oldum, 6 yıl geçirdik. Çok şey yaşadık. 6 yıllık dönemde yöneticilik olarak şampiyonluk sevinci de tattık, son hafta kaçan şampiyonluklar da oldu.

Türkiye'de spor müsabakalarının kesintisiz devam etmesini sağlayan kendi takımlarımıza ve spor camiası içindeki takımlara teşekkür etmek istiyorum.

"Şampiyonluğu kıy payı kaçırdık"

İlk iki yıla baktığımız zaman şampiyonluğu kaybettiğimiz için üzgünüz. Derinden yaralandığımızı söyleyebilirim. Başakşehir maçından sonra 6 galibiyet, 1 beraberlik alırsak şampiyon oluruz demiştim. Biz hedefi tuttursaydık hedefi ne kadar tutturduğumuzu ortaya koyacaktık. Şampiyonluğa çok çok yaklaşmamıza rağmen bize sunulan bu fırsatı değerlendiremedik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdığımız bir yıl oldu.

"Gelecek sezon şampiyonluğun en güçlü adayıyız"

Teknik direktör konusu, transfer konusu hepsini 1 Haziran'a kadar netliğe kavuşturacağız. Gelecek sezon için kadronun yüzde 70 oranında hazır olduğunu düşünüyoruz. Bu sezonun kadrosunun üzerine yapacağımız 1-2 dokunuş ile seneye şampiyonluğun en büyük adayı olacağız. Gelecek sezon camiamızın beklediği şampiyonluğu alacağımız düşünüyoruz.

TFF'ye eleştiri

Ya bunlar tercihen değişecek ya mecburen değişecek. Liyakat eksikliği, hakem kararları, futbolun sonucunu etkileyen birçok kararda standartın olmayışı, sezon başında yapılan algılar, bunlara göz yumulması... TFF'de Liyakat eksikliği giderilmeli, hakem kararlarında bir standart olmalı ve algı operasyonları soruşturulmalı...

"İkinci kez adayım"

Fenerbahçe artık oyunu kuralını göre oynayacak. Her yapılanın karşılığını misli ile verecek. Bu üç sene çabuk geçti. Aday olurken de söyledim; 2 dönem lazım dedim. İlk dönemimiz iyi geçmedi. İkinci dönem için de başkan adayı olduğumu açıklamak istiyorum.

"Manipülayasyon yapmayın! Çıkın aday olun"

Biz yönetimden yönetimi devraldığımızda devir teslim töreni yapmadılar. Fenerbahçe geleneğinde böyle bir durum söz konusu değil. Alt yapıya gittik iki sayfa dosya verdiler. İdman programıydı. Belçika'da alt yapı projesinden falan hiç bahsetmediler. Camiada bazı isimler manipülasyon yapıyor, gerçekten Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız bunun yolu sandıktan geçer.

"FBTV tüm adaylara açık"

İşte fırsat. Gelin, sandık eli kulağında. Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorsanız, gelin anlatın. Bunun en güzel yolu aday olmak ve projelerinizi anlatmak. FBTV, sosyal medya hesapları, tüm tesislerimiz başkan adayı olacak herkese açıktır.