TFF 1. Lig’de geçtiğimiz sezon Bursaspor formasıyla ortaya koyduğu performansla fırtınalar estiren Ali Akman, yeni sözleşme teklifini kabul etmemiş ve Bundesliga ekiplerinden Eintrach Frankfurt'un yolunu tutmuştu. 19 yaşındaki yıldızın bu hamlesi Bursasporlu taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılanırken bir son dakika gelişmesi meydana geldi.

Ali Akman'dan Bursaspor'a destek

Bursaspor'a bonservis geliri kazandırmadan Frankfurt'a gittiği için Yeşil Beyazlı camianın hedefindeki isim haline gelen Ali Akman, "Ayağa Kalk Bursa" hareketine 16 bin lira değerinde hatıra forması alarak katkıda bulundu.

Bursaspor'un yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Ali Akman'ın bedelsiz olarak Eintrach Frankfurt'a gitmesi Bursasporlu taraftarların tepkisini çekti.

Tepkiler üzerine iade kararı

Ali Akman'ın bu hamlesi sonrası sosyal medyayı ayağa kaldıran taraftarlar, katkının genç yıldıza iade edilmesini istedi ve Bursaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuru paylaşımı silindi. Bursaspor Kulübü de gelen tepkiler üzerine Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” hareketine yaptığı 16.016 TL’lik katkıyı iade ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Profesyonel futbolcu Ali Akman’ın “Ayağa Kalk Bursa” hareketine 16.016 TL’lik katkısı ekip liderimiz Emin Adanur’un kararıyla iade edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

NE OLMUŞTU?

Bursaspor ile sözleşmesini olaylı şekilde fesheden genç forvet Ali Akman, sezon sonu için anlaşmaya vardığı Eintracht Frankfurt’a Mart ayında resmen imzayı atmıştı. Şubat ayında Almanya’ya giden ve zorunlu karantina dönemini geride bırakan genç futbolcu, 2025’e kadar kendisini Frankfurt ekibine bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Bursaspor ile sözleşme yenilemeyi reddettiği için kadro dışı bırakılan hatta taraftarlar tarafından CİMER’e şikayet edilen Akman’ın transferi, 1 Temmuz 2021 için planlanmıştı.

Bursaspor ile sözleşmesini olaylı şekilde fesheden genç forvet Ali Akman, Eintracht Mart ayında Frankfurt’a imza atmıştı.

Ancak yaşananların ardından Bursaspor’dan ayrılığı beklenenden erken gerçekleşen Akman, zorunlu karantina döneminin ardından takıma antrenmanlara başlamıştı.

NEC Nijmegen'e kiralandı

Bursaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Eintracht Frankfurt ile 4 yıllık sözleşme imzalayan 19 yaşındaki oyuncu, 1 yıllığına Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'e kiralandı.

Alman kulübü Ali Akmanı, oyuncu geliştirme alanında işbirliği içerisinde olduğu NEC Nijmegene göndererek genç oyuncunun hem gelişimine devam etmesini hem de tecrübe kazanmasını amaçlıyor.