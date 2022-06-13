Galatasaray 'da başkanlık yarışı sona erdi. Dursun Özbek ikinci kez Sarı Kırmızılılar'da koltuğa otururken sıra transfere geldi. Inter'in Şilili golcüsü Alexis Sanchez'in Galatasaray'ın teklifine ret yanıtı verdiği iddia edildi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere göre; Inter, yıllık 9 milyon Euro'luk maaşı olan Alexis Sanchez ile yolları ayırarak tasarruf sağlamak istiyor. Golcü oyuncuya ise tek somut teklif Galatasaray'dan geldi. Ancak oyuncu, Sarı Kırmızılılar'a ret yanıtı verdi.

Şilili golcü yeni sözleşme konusunda indirime gitmeye razı; buna karşın İtalya ekibi, yolları ayırmak istiyor. Bu nedenle de oyuncunun gidişinde de kolaylık sağlayacak.

2023 sonuna kadar Inter ile sözleşmesi bulunan Sanchez, geçen sezon Inter ile 39 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 9 gol attı. Sezonu beş de asistle tamamlayan Alexis Sanchez, Şili Milli Takım 'ında da 146 karşılaşmada 48 gol kaydetti.







