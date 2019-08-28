SON DAKİKA! Alexis Sanchez imzayı atıyor!

Serie A devi Inter, Romelu Lukaku'nun ardından Manchester United'ın bir başka yıldızı Alexis Sanchez'i de kadrosuna katmayı başardı. İtalyan ekibinin kiralık olarak renklerine bağlamaya hazırlandığı Şilili kanat forvet, bugün yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere Milano'ya geldi.

Inter'in United ile 2022 yazına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcunun transferiyle ilgili açıklamayı çok kısa bir süre içerisinde yapması bekleniyor. Sanchez, geçtiğimiz sezon Kırmızı Şeytanlar'la çıktığı 27 maçta yalnızca 2 gol ve 4 asist kaydedebilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler