Son dakika! Alexandre Pato, Konyaspor yolunda

Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek olan Konyaspor , transferde büyük oynuyor. İtalyan basınından Tuttomercato; Yeşil-Beyazlılar’ın, daha önce kariyerinde Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Alexander Pato ile görüştüğünü yazmıştı.

FANATİK’in edindiği bilgiye göre görüşmelerde önemli mesafe kat edildi. MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için Yeşil-Beyazlılar yoğun mesai içerisinde. Çizme basını, bu haberi‘ Alexander Pato, Türkiye yolunda. Milan’ın eski yıldızı Konyaspor’la görüşüyor’ başlığıyla duyururken, iddialar Yeşil-Beyazlı futbolseverleri fazlasıyla heyecanlandırdı.

20 maçta 7 gole katkı

32 yaşındaki yıldız, bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Başkan Fatih Özgökçen’in taraftarı tribüne çekecek bir yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği ifade edilirken, Pato’nun da Türkiye seçeneğine son derece olumlu yaklaştığı bildirildi. Daha önce kadrosunda Eto’o ve Hleb gibi dünyaca ünlü yıldızları bulunduran İç Anadolu ekibi, Pato’yu renklerine bağlamak için adeta seferberlik ilan etmiş durumda.







