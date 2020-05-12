Trabzonsporlu Alexander Sörloth’a gösterilen uluslararası ilgi, transfermarkt tarafından ortaya konuldu. Futbolcu istatistikleri ve transfer veri tabanı olarak öne çıkan Alman internet sitesi, sayfalarında en çok görüntülenen oyuncuları açıkladı. “2020’de Transfermarkt üzerinde en çok ziyaret edilen futbolcular” başlığıyla sunulan sıralamada Norveçli futbolcu ilk 10’a girdi. Süper Gol Krallığı yarışında da önde olan bordo-mavili forvetin gittikçe artan popülaritesi, birçok dünya yıldızının bulunduğu listede yer almasıyla teyit edildi.Tahmini bonservis bedeli 13 milyon euro gösterilen Sörloth’un yer aldığı sıralama şöyle:

1. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

2. Cristiano Ronaldo (Juventus)

3. Lionel Messi (Barcelona)

4. Kylian Mbappe (PSG)

5. Neymar (Paris Saint-Germain)

6. Zlatan Ibrahimovic (Milan)

7. Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

8. Bruno Fernandes (Manchester United)

9. Christian Eriksen (Inter)

10. Alexander Sörloth (Trabzonspor)