Trabzonspor’un gol yükünü çeken Alexander Sörloth, Gençlerbirliği oyuncusu Fabricio'nun müdahaleleri sonucu kendini tutamamış ve rakibini sert şekilde ittiği için kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Gençlerbirliği ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un da "kural dışı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALEXANDER SORLOTH'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş maçını kaçırabilir

Direkt kırmızı kart gören Sörloth’un talimatlar gereği en az 2 maç ceza alması bekleniyor. Ancak bu hareket ‘şiddetli’ olarak değerlendirilirse golcü oyuncunun 3 maç ceza alma riski de bulunuyor. Fırtına önümüzdeki 3 karşılaşmada kupada B.B. Erzurumspor ile ligde ise Sivas ve Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Bordo-Mavili yönetimin önümüzdeki günlerde cezaya itiraz etmek adına Tahkim Kurulu’nun kapısını çalması bekleniyor.

Ligde 16 gol, 5 asistle oynayan ve tam 21 gole katkı sağlayan başarılı oyuncu, skora en çok etki eden isim olarak dikkat çekiyor.



