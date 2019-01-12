Transfer için İtalya'da bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın geçtiğimiz günlerde Milan'ın Hırvat yıldızı Alen Halilovic ve menajeri Mirsad Türkcan’la birlikte çekilmiş görüntüleri basına sızmıştı.

22 yaşındaki 10 numaranın Siyah Beyazlılar'a transfer olacağına yönelik iddialar hem Mirsad Türkcan hem de Beşiktaş Asbaşkanı Umut Güner tarafından yalanlanmıştı.

İtalyan basını ise bugün konuyla ilgili olarak gündeme bomba gibi düşen bir haber yayımladı. Sky Sport İtalya, Halilovic'in Beşiktaş'a transferinin artık an meselesi olduğunu yazdı.

Haberde bu sezon yalnızca 3 maçta şans bulabilen oyuncunun transferi için son detayların görüşüldüğü yazıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler