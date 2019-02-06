SON DAKİKA | Aleksandr Kokorin, Fenerbahçe maçlarında yok!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Zenit Saint Petersburg'la oynayacağı karşılaşma öncesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz ekim ayında Krasnodar'ın yıldızı Pavel Mamaev ile gittikleri bir kafede Rusya Endüstri ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan Denis Pak'a saldıran Aleksandr Kokorin, tutuklu olmasına karşın Zenit'in UEFA listesine dahil edilmişti.

Bugün Moskova'da görülen davada mahkeme, Kokorin ve Mamamev'in 8 Nisan'a kadar tutukluluklarının devamına karar verdi ve böylece Kokorin'in Fenerbahçe maçlarında oynayamayacağı kesinleşti.

Rus ekibinde Daler Kuzyaev'in de sahatlığı nedeniyle Ülker Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler