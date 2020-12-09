Aytemiz Alanyaspor'da Salih Uçan şoku yaşanıyor. Gelecek hafta Beşiktaş ile karşılaşacak Akdeniz ekibinde Salih Uçan Göztepe maçında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Salih Uçan bu sarı kartın ardından Beşiktaş ile sahalarında oynayacakları 12. hafta maçında forma giyemeyecek.

26 yaşındaki Salih Uçan bu sezon 11 maçta forma giymiş ve 1 gollük performans sergilemişti.

Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ise Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görmüş ve PFDK'ya sevk edilmişti. Göztepe maçında takımını yalnız bırakan Atan'ın ceza alıp almayacağı ve Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı bir kaç gün içinde belli olacak.