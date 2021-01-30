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SON DAKİKA | Alanyaspor - Sivasspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor'un sahasında Sivasspor'u ağırladığı mücadele yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı ve karşılaşma yarın kaldığı yerden devam edecek.

30 Ocak 2021, Cumartesi 16:32 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Alanyaspor - Sivasspor maçı ertelendi

Süper Lig'in 22. haftasında saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Sivasspor mücadelesi yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı. Saha şartlarının ağırlaşması sonrası maçın hakemi Zorbay Küçük ve yardımcıları, soyunma odasına gitme kararı aldılar. Erteleme kararı çıkan karşılaşma, yarın (31 Ocak 2021) saat 16:00'da bu kez kaldığı yerden yani 19. dakikadan başlayacak.

Karşılaşmada Alanyaspor, 14. dakikada Fatih Aksoy'un attığı golle 1-0 öne geçmişti. Ertelenen mücadele yarın 16:00'da Alanyaspor'un 19. dakika itibariyle 1-0'lık üstünlüğü ile başlayacak.


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