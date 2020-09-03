Süper Lig'de 2019-20 sezonunu başarılı şekilde tamamlayan Alanyaspor, yeni sezon öncesi flaş bir transfere imza attı. Alanyaspor, İtalya'da son olarak Lecce forması giyen Khouma Babacar'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun bonservisinin bulunduğu Sassuolo'dan 1.5 yıllığına kiralandığı aktarıldı.





Daha önce kariyeri düşüşe geçmiş Vagner Love, Junior Fernandes ve Papiss Cisse gibi isimlerin yeniden doğuşunu sağlayan Akdeniz ekibi, geçtiğimiz sezon formasını giydiği Lecce ile İtalya Serie A'da kalmayı başaramayan Babacar'ı Papiss Cisse sonrası yeni golcüsü olarak belirledi.

Geride bıraktığımız sezonda Lecce ile 25 maça çıkan ve sadece 3 gol, 3 asistlik katkı sağlayabilen Babacar, 2018'de 7 milyon Euro bonservis karşılığında Fiorentina'dan Sassuolo'ya transfer olmuştu. Golcü oyuncu daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.



