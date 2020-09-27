Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'da savunmaya transfer geldi.

Alanyaspor, Beşiktaş'ın genç stoperi Alpay Çelebi ile anlaşma sağladı.

Alpay'ın Alanya'ya transferinin satın alma opsiyonu ile kiralık olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Kayseri'de kiralıktı

Geçtiğimiz sezonu Kayserispor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki stoper yaşadığı sakatlık sebebi ile yalnızca 1 maçta forma giydi.

Alanya'ya altyapıdan 3 oyuncu

Alanyaspor yaz transfer döneminde Beşiktaş altyapısından yetişen 22 yaşındaki önlibero Fatih Aksoy ile 17 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay'ı kadrosuna kattı. Akdeniz ekibi, Alpay transferi ile Beşiktaş altyapısından 3. ismi transfer etmiş olacak.

Alanyaspor, Welinton'a karşılık Beşiktaş'tan Fatih Aksoy'u takas yolu ile transfer ederken; Fatih ile 5 yıllık, Ahmet Gülay ile de satın alma opsiyonu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Sivas performası göz doldurdu!

Geçen sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren Fatih, 23 maçta forma giyerken 2 asist kaydetti.

22 yaşındaki Aksoy, Sivas'ta maç başına 1.5 atak kesme ile takımın en iyi ikinci ismi oldu. Genç oyuncu, 1.9 top çalma, 1.1 kilit pas ve 0.4 top kaptırma ortalamalarıyla da Sivasspor'da 4. sırada yer aldı. (Ajansspor)