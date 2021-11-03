Barcelona'da Ronald Koeman dönemi sonrası takımın başına hangi ismin getirileceği merak ediliyor. Katalan ekibinin adayları arasında ilk sırada yer aldığı iddia edilen Xavi hakkında şu anda görev yaptığı Al Sadd kulübü açıklama yayınladı.

Kulübün sosyal medya aracılığı ile yaptığı açıklamada, Al Sadd Kulübü CEO'su Turki Al-Ali, Xavi'nin şu anda takımdan ayrılmasına izin vermeyeceklerini dile getirerek şu açıklamalarda bulundu:

"Barcelona'dan gelen idari heyetin ziyaretini memnuniyetle karşılıyoruz. Kulübün bu konu hakkında en başından beri tutumu oldukça net. Teknik direktörümüz Xavi'yi aramızda tutmaya kararlıyız ve sezonun bu hassas zamanında gitmesine izin veremeyiz."



