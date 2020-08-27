SON DAKİKA | Akhisarspor'da corona virüs şoku yaşanıyor

Son dakika haberi... TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 4 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

27 Ağustos 2020, Perşembe 13:26 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Akhisarspor'da corona virüs şoku yaşanıyor

Liglerin başlamasına kısa bir süre kalırken, spor kulüplerinde yapılan testlerde corona virüs vakaları çıkmaya devam ediyor. TFF 1. Lig'de Süper Lig'i zorlayan Akhisarspor da yaptığı açıklamada, 4 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Akhisar ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"BİLGİLENDİRME ;

Futbol Takımımızda 4 Futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. 

Futbolcularımız karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. 

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

AKHİSARSPOR KULÜBÜ"



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