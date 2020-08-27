Liglerin başlamasına kısa bir süre kalırken, spor kulüplerinde yapılan testlerde corona virüs vakaları çıkmaya devam ediyor. TFF 1. Lig'de Süper Lig'i zorlayan Akhisarspor da yaptığı açıklamada, 4 futbolcusunun corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Akhisar ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"BİLGİLENDİRME ;

Futbol Takımımızda 4 Futbolcumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Futbolcularımız karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

AKHİSARSPOR KULÜBÜ"







