Hollanda devi Ajax, U-21 takımında forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Naci Ünüvar'ın sözleşmesini yenilediğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda 17 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kontratının 2023 yazına dek uzatıldığı açıklandı.

Ocak ayında KNVB Kupası'nda Ajax'ın Spakenburg'u 7-0 yendiği maçta ilk profesyonel maçına çıkan Ünüvar, bu maçın 86'ncı dakikasında attığı golle Ajax tarihinin en genç ikinci golcüsü olmuştu. Yetenekli futbolcu, aynı zamanda Hollanda ekibiyle A takımda forma şansı bulan en genç ikinci oyuncu olarak da kayıtlara geçmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler