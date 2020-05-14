SON DAKİKA! AhmetNur Çebi, corona virüse yakalandı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Yapılan testler neticesinde, 8 kişide pozitif corona virüsü test sonucu tespit edilmişti. Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.



