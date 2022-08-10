Son Dakika: Ahmetcan Kaplan Ajax’ta! 10 milyon Euro bonservis

Hollanda ekibi Ajax, Trabzonspor 'un 19 yaşındaki genç stoperi Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Bordo mavili takımla 1 lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Kaplan için Ajax 10 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan da yüzde 15 pay ödeyecek.

Kaplan, Hollanda'ya giderek sağlık kontrollerinden geçirilecek ve Amsterdam ekibiyle 5 yılık sözleşme imzalayacak.

(DHA)