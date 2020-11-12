Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların patronu, teknik direktör Sergen Yalçın ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini yalanladı.

İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması:

Doğru değil. Sergen hoca ile biz devam ediyoruz. İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. İkimizi de yan yana getiren Beşiktaş Jimnastik Kulübü. İkimizin de amacı aynıysa ayrılık söz konusu değil. Hocayla devam ediyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Bu günlerden hocamızla birlikte mücadele ederek çıkacağız. Bu haberler tamamen yalan.

"YİNE OLSA YİNE SERGEN HOCAYLA ÇALIŞIRIM"

Bunlar kasıtlı olarak ortaya çıkıyor. Bunlar Beşiktaş'a zarar vermek için yapılıyor. Beşiktaş taraftarı merak etmesin. İnişler çıkışlar olacaktır. Hocamızla devam ediyoruz. Beşiktaş'ın başarı amacımız olduğu sürece ikimizin de yolu ayrılmayacaktır. Amacımız aynı olduğu sürece hocamızla birlikte yürüyeceğiz. Yine olsam yine Sergen Yalçın'ı alırdım. Yönetici olarak, taraftar baskısıyla hoca alan biri değilim ben. Özümüzden gelmek gibi bir vizyon çizdik ve hocamız da buna çok uygun biriydi.

Benim Beşiktaş'ın başarılı olacağından umudum yüksek. Taraftarın da bu umut içerisinde olmasını bekliyorum. Şampiyon olmak ve şampiyonluğu kovalamak için uğraşıyoruz. Bizim davamız yarışmak, birinciliği kovalamak. Şampiyonluğu kovalamak. Benim, hocamın ve futbolcularımın hedefi bu.

"COVID'İN YARATTIĞI EKONOMİK SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Ben kendimi sonuca odakladım. Kolay bir süreçten geçmiyoruz Covid'in yarattığı ekonomik zorluklar yaşıyoruz. Büyük takımlar, bu Covid sürecinden etkilendi. Özellikle Beşiktaş taraftarının takımın üstündeki etkilerini biliyoruz. Şu an maalesef onlardan yoksun oynuyoruz.

Tedirgin oluyorum, 'Neden daha iyi olamıyoruz, neyi eksik yapıyorum?' diye. Bu bizi motive edecektir, negatif bir tarafı yok. Geçen sene geldiğimizde de Beşiktaş bu seviyelerdeydi. Sergen Hoca'yla birlikte takımı yukarı taşıdık.

Transferleri biz yaptık, hepimiz bir arada yaptık. Hocamızın istediği bazı oyuncuları alamadığımız durumlar oldu. Ancak aldığımız oyuncuların hiçbirinde hocamız, 'Bunu istemiyorum almayın.' demedi.

CENK TOSUN AÇIKLAMASI

Canım cennet istiyor ama günahlarım bırakmıyor. İstemez misiniz Beşiktaş başarılar için daha iyi futbolcular alsın. Ancak, amacımız takımı gençleştirmek ve ekonomik anlamda küçültmek gibi hedeflerimiz var. Bir forvet istiyoruz. Ama o transferi limit ve şartlar nedeniyle tamamlayamadık. Cenk Tosun da gündeme geliyor. Sakatlığı da geçmiş. Ama Beşiktaş'ta devre arasında top oynamak isterse, ben de onu burada görmek isterim. Ocak ayında istediğim bir futbolcudur.

KALECİ TRANSFERİ HAKKINDA

Bir kaleci oynayarak iyi bir kaleci olabilir. Bir kaleci aldığınızda Ersin ve Utku'nun geleceğini yok edeceksiniz. İkisinden de şahsen çok umutluyum, hocamız da onlardan çok umutlu. Ersin ve Utku'nun önünün kesileceği bir operasyon Beşiktaş'a yarar sağlamaz.

"HOCAMIZ İSTEDİ KADRO DIŞI BIRAKTIK"

Kadro dışı bıraktığımız oyuncularımız hocamızın talebiyle gerçekleşti. Bir hata işlemediler, takıma katkılarının olmayacağını düşündüğümüz için hocamızın talebiyle kadro dışı bıraktık. 2.5 milyon euro alan birine sözleşme yapmışsınız ve takıma faydası olmuyor. Yerine de 500 bin euro'ya bir futbolcu alıyorsunuz. Yüklediğiniz yük 500 bindir. 500'lük topçu katkı veriyorsa 2.5'u görmezsiniz. Çalışmayan arabayı ha garaja ha sokağa çekmişsiniz.

ABDULLAH AVCI KONUSU

Abdullah Hoca'ya kızgın olmak söz konusu değil, kırgın olmak haddime değil. Hocamız o an gerçekten üst üste yenilgiler, mağlubiyetler yordu. O da çok bunaldı. Kendisiyle yapmış olduğum konuşmada tavrı, tarzından daha fazla katkı veremeyebilir çekincesi vardı.

ALTYAPI KONUSU

Altyapıdan beklentimiz var, oradan çıkartacağımız oyuncular üzerinde planlarımız var. Pandemiden ötürü istediğimiz şekilde ilerleyemiyoruz ama yapacağız.

"İCRAATLARIMIZ AKSADI"

Şubat-Mart ayından bu yana futbolcumla, yöneticilerimle görüşemiyorum. Bağış kampanyası yapacağız, iş adamları ile oturamıyoruz. Bu covid süreci icraatlarımızı aksattı.

BANA EVİNDEN OTURUP 'VİZYONSUZ' DİYE MESAJ ATIYORLAR

KPMG raporunu ortaya koymamızı istiyorlar ancak KPMG çalışanları da şu an koronavirüsten ötürü aktif çalışamıyorlar. Camiaya söylüyorum, ben bu rapordan geri adım atmıyorum. Bu rapor, mevcut sürecin sonrasında açıklanacak. Ben bir söz verdim. Beşiktaş artık borcu artan, borçlarına karşı başı önde olan bir kulüp olmasın istiyorum. Bu da benim vizyonlarımdan biri. Biz doğruları yapmaya çalışıyoruz. Beşiktaş'ı ışıklı günlere götürmek için uğraşıyoruz. Köyündeki evinde oıturup bana mesaj atıyorlar 'vizyonsuz' diye. Benim vizyonum çok güzel.

"YABANCI HAKEM İSTERİM AMA..."

ana göre art niyetsiz ve doğru yürütülürse VAR sistemi son derece faydalı. Art niyetli derken, meşhur bir laf vardır; 'eyyamcılık.' Bu kafa yapısıyla maç idare ediliyorsa, o doğru olmuyor. Bir oylama yapılsa, yabancı hakem isterim ama tamamen değil, yüzde yüz değil. Aralara serpiştirilmiş, birilerinin örnek alın diyebileceği tarzda yabancı hakemlerin kullanılmasını desteklerim.

Spor yasası konusunda sayın Cumhurbaşkanımıza bunu iletmiştim. Gelir-gider arasındaki bilinçli bir şekilde fark varsa bundan sorumlu olunmasını istiyorum.

"ROSIER 650 BİN EURO'YA OYNUYOR ÖNCEKİLERİ 2-3 KATINA OYNUYORDU"

Takımı çok gençleştirdik. 8-10 milyon euro aşağı doğru bütçesini aldık. 10 taneden 1-2 tanesi eksik olabilir. 7-8 tanesini kazanmak da başarıdır. Rosier'i başarılı buluyorum. 650 bin euroya oynatıyoruz. Daha evvel oynayanların fiyatı 2-3 katıdır.

"FIFA-UEFA GİBİ KURUMLAR SÖZÜNÜ TUTMADI"

Dünyanın her yerinde pandemi artıyor ancak futbola gelmedi. FIFA-UEFA falan ekonomik anlamda kulüpleri rahatlatacaktı. Bir futbolcu parasını alamadığı zaman, tekrardan eski düzene dönüyoruz. Bu sürecin yükü, kulüplerin sırtına yüklenmiş. Kamuoyuna hem FIFA'yı hem de TFF'yi şikayet ediyorum! Benim sorunumu çözeceksin.

Beşiktaş'ta bir yılımızı doldurduk ve çok sıkıntılı günler geçirdik. Bu sıkıntıların sebebi bankalarla yapılan sözleşmelerdi. Bu sıkıntılarla mücadele ediyorum ve belli bir seviyede yol almış durumdayız.



