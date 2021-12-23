Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Göztepe maçı sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Ne zaman bitecek bu çile?

Niye biz her maçın sonunda hakemlerin tartışıldığı bir süreç yaşıyoruz? Cezam bugün bitti. Ne söylemeliyim, ne söylememeliyim... Hakemlerin adaletli ve dikkatli olmaları bu kadar mı zor? 1 sene boyunca hakemlik yapmaması kararlaştırılan bir şahıs, Türkiye'de hakem yok da mı geri getiriliyor? Geçen hafta Fırat Aydınus'un yaptıkları, verdiği penaltı kararı, VAR'la ilgili abuk subuk yorumlar... Ne zaman bitecek bu çile? Süper Kupa maçında hakem bulamadılar da sinir uçlarımızla oynayan bir hakemi veriyorlar. Hakem konusu ne MHK, ne TFF'nin konusudur. Eski hakemler artık vedalaşsın. Yollarını bu camiadan ayırsınlar. Bizi kendimize bıraksınlar. Hakkıyla kim şampiyon olacaksa olsun. Kim ligde kalacaksa kalsın. Hakemler atanırken neden atanıyor? Neden belli bir hesaba dayandırılmıyor? İlla birisi kalkıp, bu hakem bu maça atandı diyor, ben bunu anlamıyorum. Bunu doğru bulmuyorum

Onunla yürümeyi çok istiyorum

Sergen hocamız giderken çok üzüldüm. Önder hoca böyle devam ettiği müddetçe ki bence böyle devam edecektir, bizim onun arkasında durmamız lazım. Asil bir duruşu var. Allah eksikliğini vermesin. Her şey iyi gidiyorsa, başarılıysak, devam etsin senelerce. Önder hocayla galibiyetin gelmesi ayrı bir keyif. Hocamız benim tercihimdir, projelerime uygundur, onunla yürümeyi çok istiyorum. Hocamın Allah yolunu açık etsin. Ben Beşiktaş'ı idare ediyorum. Her türlü tedbirli olmak durumundayım. Ancak dediğim gibi Önder hocamızın yolu açık olsun. Önce hocamızın arkasındayım. Ona yakışır. Önder hoca Süper Kupa maçında da takımın başında olacak. Sonrasında da takımın başında olabilir. Önder hocayı beğeniyorum ve projelerime uyan bir hoca. Şans onun elinde. Bizim bundan sonra Beşiktaş'ın geleceğiyle ilgili daha farklı bir strateji üretmemiz gerekiyor. Ekonomi, yapmamız gereken transferler, altyapıdan geleceklerle ilgili Önder Hoca'nın buna çok uygun olduğunu düşünüyorum

Şampiyonluk konusunda ümitliyim

Şampiyon olma ihtimalini zayıf görüyorlar ama ben hala çok ümitliyim. Stadyum bugün çok azdı, o olmadı. Sebebi de şu: Fenerbahçe maçında tribünlerin yaptığı hakaretlere verilen cezayla, Beşiktaş arasında hakkaniyetsizlik var. Bence Fenerbahçe'ninki doğru, bize hakkaniyetsizlik var. Dolayısıyla buradan kaynaklanan bir seyirci eksikliğimiz oldu. Telafi edileceğini önümüzdeki maçlarda düşünüyoruz.