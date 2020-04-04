Beşiktaş'ta son dakika Dorukhan Toköz gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2021 yılının Mayıs ayında sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den dün sabah saatlerinden flaş bir açıklama gelmişti. ''Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır.'' açıklamasının ardından gözler genç futbolcuya çevrilmişti.

Sonrasında genç futbolcu kendi sosyal medya hesabından imalı bir mesaj paylaşmıştı ve "Yalan söylemeyin dürüst olun arkadaşlar dürüstlük güzeldir." ifadelerine yer vermişti. Bu gelişmelerin ardından Dorukhan'dan sürpriz bir hareket gelmişti. Beşiktaş formalı bazı fotoğraflarını silen Dorukhan, bio kısmını da boş bıraktı.

Beşiktaş taraftarı, Dorukhan'ın bu hareketinin ardından genç futbolcuya sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

Ahmet Nur Çebi'den son dakika Dorukhan Toköz açıklaması

Konuya ilişkin Ajansspor'a kounşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sürecin nasıl geliştiğini tüm çıplaklığıyla anlattı.

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'Ben ne diye 1.5 milyon Euro vereyim'

Çebi, görüşmeleri transferden sorumlu yönetici ve Beşiktaş AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları'nın gerçekleştirdiğini belirten Çebi, "Dorukhan'a bizden önceki yönetim (Fikret Orman) sözleşme uzatma sözü vermiş. Yıllık 1.8 milyon Euro istemiş, eski yönetim de 1.5 milyon Euro önerip, 'Ocak 2020'de mukavele yenileriz' demiş.

Burada ilginç olan nokta şu: Sözleşmesi devam ederken yeni sözleşme sözü veriliyor ve alacağı yeni para da Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak! Daha 1.5 yıl sözleşmesi olan ve yıllık 350 bin Euro'ya oynayan futbolcuya ben ne diye 1.5 milyon Euro vereyim!"

Dorukhan Toköz'ün geçen yıldan bu yana sakat olduğunu ve sahalara nasıl döneceğinin de henüz belli olmadığını hatırlatan Çebi, "Kendisine şunu söylemelerini istedim: 'Önce sahalara bir dönsün, nasıl bir perfomans ortaya koyacak bir görelim." Uzun bir sakatlık geçiren ve mukavelesi 2021 Mayıs sonunda bitecek bir oyuncuya ben neden mevcut sözleşmesinin üç katı ücret ödeyeyim. Hele ki koronavirüsten sonra" dedi.

'800 bin Euro önerilmesini ve sözleşmenin de 5 yıllık olmasını istedim'

Çebi, Dorukhan Toköz'ün istediği 1.8 milyon Euro'yu da vermelerinin asla mümkün olmadığını belirterek, "Kulüplerin de bizim de şartlarımız belli. Geçmişte bol keseden ücretler verilip, uzun uzun kontratlar yapılmış. Dorukhan'a sahalara sağlıklı dönüp iyi performans ortaya koyarsa yıllık 800 bin Euro önerilmesini ve sözleşmenin de 5 yıllık olmasını istedim" diye konuştu.Çebi, kulübün koşullarını beğenmediği için oyuncunun kamuoyuna yansıyan tepkileri verdiğini de kaydederek, "Geleceğe dair planlama yaparken Euro 2020 de hesaplanmış. Orada iyi bir performans ortaya konulması halinde yurt dışına transfer söz konusu olabilirdi. Fakat, koronavirüs tüm dünya futbolunu alt üst etti. Artık dünkü planlarla yarına yürümek mümkün değil. Herkes şapkasını önüne koyacak" dedi.

23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 33 maçta 3 gol ve 3 asist ile oynadı. Toköz, A Milli Takım formasıyla da 6 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi

Bu son dakika haberinin ardından Beşiktaş'tan yalanlama geldi. Beşiktaş Kulübü, resmi sitesi aracılığıyla ''Erdal Cömert imzasıyla Ajansspor internet sitesinde yayınlanan, ‘Başkan Çebi, Dorukhan krizini Ajansspor'a anlattı!’ başlıklı haber, tamamen asılsızdır. Söz konusu haberde, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye ait olmayan sözlere yer verildiğini belirtir, taraftarlarımızdan bu tarz kurgu haberlere itibar etmemelerini rica ederiz. Saygılarımızla,'' açıklamasını yayımladı.







