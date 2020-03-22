Son dakika haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, corona virüsü salgını ve liglerin durumuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Çebi, "65 yaş ve kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Evlerimizde kalalım. Yaşlılarımızın sağlığı da gençlerimiz kadar önemli. Umursamaz tavırlar sergilersek bu virüs bizim için büyük sorun olur. Biz kulüp olarak 65 yaş üstü üyelerimizle iletişim halindeyiz. Gençlerden yardım almalarını sağlmaya çalışıyoruz. Bunu diğerlerine de tavsiye ederim." dedi.

Sporculara corona virüsü testi yapılması ile ilgili soruya cevap veren Çebi, "Kovid-19 testini futbolculara yapmayı düşünüldü ancak bunu yasal yollarla yapmamız gerekiyor, hükümete karşı gelmek doğru olmaz. Devletin dışında yapılan Kovid-19 testlerine sıcak bakmıyorum." dedi.

Ligin durumuyla ilgili de açıklama yapan Çebi "17-19 Nisan tarihleri tercih edilmiş ama bu bir temennidir. Gelişen duruma göre mümkünse olur ama mümkün değilse Mayıs olur, ligler ertelenir, bunlar tartışılır. Liglerin durumu sonra tartışılacak durumdur." diye konuştu.













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