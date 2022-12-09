Dünya Kupası arası nedeniyle Süper Lig 'e verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş , şu sıralar Antalya'da kamp yapıyor. Siyah beyazlılar, bu kamp sürecinde hazırlık maçları gerçekleştiriyor.

Dün de Belçika Ligi takımlarından Charleroi ile karşılaşan Kartal, Muleka ve Tayyip Talha'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

ÇEBİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın kampını takip etmek için geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gelmişti. Siyah beyazlı takımın patronu, burada teknik direktör Şenol Güneş ile bir durum değerlendirmesi yaparken bir yandan da transfer konusunda görüştü. Hem hazırlık karşılaşmalarını hem de antremanları yakından takip eden başkan, bugün basın karşısına geçerek soruları yanıtladı.





İŞTE AHMET NUR ÇEBİ'NİN SÖZLERİ:

Bu senenin birlik ve beraberlik yılı olmasını istedim. Bu isteğim devam ediyor ancak arkadan yapılan işlerin de farkındayım. Seçimle ilgili anlayamadığım bir şey var. 6 ay önce seçim yaşadık, o gün seçime katılamayanların bugün seçim havası yaratmayı isteme sebeplerini anlayabilmiş değilim. Kimileri bırakacağımı söyleyebilir, yorulduğumu söyleyebilir. Mevcut Beşiktaş yönetimi ve başkanını, taraftar üzerinden düşürmeyi doğru bulmuyorum. Yapılanların farkındayım. Kimin arkadan ne yaptığını harfiyen, A'dan Z'ye çok iyi biliyorum.

Beşiktaş'ın kurumları içinde Beşiktaş'a muhalefet yapamazsınız. Niyetiniz varsa bırakırsınız muhalefete geçersiniz. Böyle bir kaosa şu an gerek yok. Geçen yaşanan olay hatadır, talihsizliktir. Camianın da gereken değerlendirmeyi yaptığını biliyorum. Ben camiama güveniyorum.

Ekonomik anlamda pandemi olmasaydı, yanda koşan ve katkı vermeyen futbolcuların maaşından kurtulmuş olsaydık, Beşiktaş'ın 3 Milyar TL eksik borcu olurdu.





"İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN HOCAYI DEĞİŞTİRDİK"

Ligin en iyi takımlarından biriyiz. İyi bir kadro kurduk ama şanssızlıklar yaşadık. Direğe çarpan top girmediği zaman maçı kaybediyorsunuz. Sakatlık olunca eksik kalıyorsunuz. Bunların sonucunu biliyorsunuz. Nihayetinde hoca değişikliği ihtiyaç olduğu için olmuştur.

Sergen Yalçın'ı Beşiktaş camiasına tekrar kazandırdığım için mutluyum. Valerien da bana göre bir değerdi ama konu kapanmıştır. Şenol hoca artık takımın başında. Kulübün bir kuruşuna zeval gelmesin diye enerji harcıyorum.

Benim başkanlık yaptığım dönemde, 300 milyon TL'lik bir zarar söz konusu. Ben artık kendime ait hamlelerin süreçlerini yaşayabileceğim.

2-3 ay önce düzgün transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ama bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa, bunun olabileceği süreç ocak ayıdır. Önümüzdeki 6 maçı görmek istiyoruz. Hocamızla bu değerlendirmeyi yaptık.





CANER ERKİN'E YEŞİL IŞIK

Caner benim çok sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcudur. Ama iş başka aşk başka. O gün, ona ihtiyaç var mı? Buna bakacağız. Ekonomisi, fiziği, kimyası... Bakarız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim. Ama bugün yok.

TFF'ye sezon başlamadan evvel 9+2 ile devam edilmesini söyledik. Karar değişmedi. Bir bütçe ayırıp yerli için harcama yaptık. Bu saatten sonra 6 ay sonra değiştirdim, serbest kaldığı zaman 'Neden 6 ay önce yapmadın' deme hakkım oluyor. Ben bunu ifade ettim.

"TFF'DEN TAZMİNAT İSTERİM"

8+3 kararı, rekabet ruhunu törpülemiştir. Ancak, içinde bulunduğum konum gereği, bu karar değişirse, yabancı sayısı arttırılırsa, zararımın tazminini istemek zorundayım.

Avrupa kulüpleriyle yarışmayı arzu edeceksiniz, ama futbolcunuzun Avrupalı bir futbolcu ile yarışmasına engel bir karar alacaksınız. Futbolcularımız bırakın bir kural ile değil, ayaklarının hakkı ile forma alsın.





Romain Saiss ile Weghorst final oynarsa çok keyifli olur ama o zaman seçim yapamam. İkisini de tutuyorum.

"BURAK YILMAZ'IN SÖZLERİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

Burak Yılmaz'ın sözleri çok acımasız olmuş. Oyuncularımıza 'Çıkın rekabet edin' mesajı verilmesi lazım. Türk futbolcularının hiç kimseden eksiği yoktur. Burak'ın, 'Türkler forma bulamaz' sözlerini doğru bulmuyorum.



