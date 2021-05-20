Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Gündeme dair konuşan Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın'a övgüler yağdırdı, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çebi, ''Otoriteler yine 'Beşiktaş başarılı olamaz! desin. İyi geliyor bize. Futbolcular çok iyi oynadılar. Ama Sergen Hoca çok istedi şampiyonluğu. Sergen Yalçın büyük bir hoca artık. Çok zeki ve akıllı biri. Keşke Beşiktaş'a 3-5 sene önce gelebilseydi.'' dedi ve ekledi:

'Keşke Beşiktaş'a 3-5 sene evvel gelebilseydi'

"Zeki ve akıllı biri. Futbol oynamış olmanın kendine getirdiği bir avantaj da var. Keşke Beşiktaş'a 3-5 sene evvel gelebilseydi. Hoca, camianın içinden gelen biri. Sergen hoca çok istedi."





'Hocamızı seviyoruz, hocamızla beraber olmak istiyoruz'

''Sergen Hoca çok zeki ve akıllı birisi. İçinde fırtına kopsa bile dışarı yansıtmıyor. Tam bir futbol adamı, Beşiktaş'ı çok önemsiyor. Bizim gönlümüz, fikrimiz onunla devam etmek. Yeni sözleşmeye 3, 4, 5... İstediğini yazsın, bunu hak etti. Hocamızı seviyoruz, hocamızla beraber olmak istiyoruz.''

'Yabancı hakem önerisini sundum'

"Ben bir şeyler anlatırken konu anlaşılsın diye tepeden anlatıyorum, cımbızlanıyor. Hakemler sahaya çıktığında biri diyor ki, 'Şu eski Beşiktaşlı, şu eski Fenerbahçeli...'. Bu sebeple derbilerin özellikle yabancılar tarafından yönetilmesini istedim. Derbilerde hala daha iddia ediyorum. Yazık, hakemleri hırpalıyoruz. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, kendileriyle ilgili yorum yapıyorlar. Şu hakem, bizi şu tarihte doğramıştı deniyor. Hakemleri hırpalamayalım diye yabancı hakem önerisini sundum, derbiler için."

'Şu hakem, bizi şu tarihte doğramıştı deniyor'

"Ben bir şeyler anlatırken konu anlaşılsın diye tepeden anlatıyorum, cımbızlanıyor. Hakemler sahaya çıktığında biri diyor ki, 'Şu eski Beşiktaşlı, şu eski Fenerbahçeli...'. Bu sebeple derbilerin özellikle yabancılar tarafından yönetilmesini istedim. Derbilerde hala daha iddia ediyorum. Yazık, hakemleri hırpalıyoruz. Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, kendileriyle ilgili yorum yapıyorlar. Şu hakem, bizi şu tarihte doğramıştı deniyor."









'Beşiktaş'ın verebileceklerinden daha fazlasını veremem'

"Aboubakar, çok naif ve kibar bir çocuk. Mevcut sakatlığında herhangi bir şey olduğunda, Beşiktaş'ın ağır yük taşımaması konusunda bir uzlaşı var, sağ olsun Aboubakar da bunu kabul etti. O da Beşiktaş'ı istedi. Uçakta sohbet ettik, bana 'Üstümde hakkınız var, sayenizde futbola döndüm, futbol hayatımı geri kazandım' dedi. Hem onu kazandık hem de Beşiktaş kazandı. Apayrı bir sakatlık geçirdi. Muhtemelen de sert zeminden kaynaklanan bir sakatlık yaşadı. Beşiktaş'ı riske atamam. Beşiktaş'ın verebileceklerinden daha fazlasını veremem. Kulübü korumak zorundayız. O çerçevede gidiyorum, taraftarın da bana inanmasını istiyorum."

'675 milyon kefalet imzası verdim'

"Bırakmam Seni kampanyasının kısmı, maneviydi. Bu şampiyonluğun anahtarı, Bırakmam Seni kampanyasıdır. 2. başkanlık yaptığım dönemde oyuncu maaşlarını 2 ay geriden ödüyorduk, şimdi hallettik onları, düzenli. Onun oyuncu performansındaki etkisi %90. Eşim inşallah televizyonda duymuyordur, kefalet veriyorsunuz. Kimse bizi anlamıyor. Hiçbir şey yapmadığımızı düşünüyorlar. 675 milyon kefalet imzası verdim. 110 milyon da nakit para verdim."









'Ali Koç'u kırdıysam özür dilerim'

''Ali Koç'u hala sever ve sayarım. En azından iki rakip kulübün başkanlarıyız, ister istemez rakip olarak çatışmamak mümkün olmuyor. Bana kırgın ve dargın olduğunu düşünmüyorum, böyle bir şey varsa da üzülürüm. Medyanın cımbızlaması beni çok üzüyor. Aynı şey, Fatih Terim'le olan durumda da oldu. Bir gazeteci, hakemin Koç Holding'te çalıştığı söyleniyor dedi. Ben de bunu duyduğumu ama bunun beni ilgilendirmediğini, hakemin performansıyla ilgileniyorum dedim. O gün de hakem Beşiktaş'ı doğradı. Kaleciyi atması lazım, o kaleci atılmadı, Ankara'da 3 puan aldı Fenerbahçe. Darbeyi biz yedik. Hakem, istemediğimiz şekilde maçı yönetti. Kendisiyle iyi bir diyalog içinde yürütmeye çalıştığım bir süreç oldu, onu kırdıysam özür dilerim."

'Fatih hocam, benim söylemimi anlamıştır'

"Fatih hoca, futbolun içinden gelmiş biri. Orada tabii ki dedim. Tabii ki bizi alkışlamak zorundasınız demedim ki. Sporun içinden gelmiş herkes için birbirlerini alkışlamak gibi bir ritüelin olması zaten doğal. Kazanırsak diye cümle kuruyorum. Zaten gazetelerde yazdı ya, benim söylemimden dolayı Galatasaraylı futbolcular motive olmuşlar. Değerli hocam, benim söylemimi anlamıştır. Futbolcusunu motive etmek için bunu kullanmış olabilir. Belki de anlamasına rağmen bunu araç olarak kullanmıştır, o da hocanın hakkıdır."









'Dorukhan, Avrupa'da futbol oynamak istiyor'

"Dorukhan, Avrupa'da futbol oynamak istiyor. 'Oğlum yurt dışı hevesin varsa, sana güle güle demekten başka şansımız yok ama kapımız her zaman açık, baktın olmadı, kapımız sana açık' dedim. Buradan giden çocuklarıma kapıyı hep açık bırakacağım. Bizimle sözleşmesi bitti. EURO 2020'de top oynayacak, orada şansını deneyecek. Kısmetini denemek istiyor, biz de abisi olarak icazeti verdik."

'Salih Uçan konusunda henüz anlaşma yok'

"Salih Uçan konusunda niyet var ama henüz anlaşma yok. Kafamızda geçen oyuncular arasında."

'Beşiktaş'ta kalmak isteriz dediler'

"Sözleşmeler bitti, oyuncularımız bir aileleriyle görüşecekler. Hepsi Beşiktaş'ta kalmak isteriz dediler ama kulüpleriyle görüşmeler yeni başlayacak. Bizim bütçemiz neyse odur. Paramızın yetmediği oyuncuların yerine geldi Ghezzal. Enseyi karartmamak lazım.''









'Ya kiralayacağız ya da bonservisini alacağız'

''Rosier, Ghezzal'la aynı durumda. Onu da ya kiralayacağız ya da bonservisini alacağız."