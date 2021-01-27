Son dakika | Ahmet Nur Çebi Kulüpler Birliği Başkanı oluyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe 'nin başkanlığını yürüten Mehmet Sepil, aynı zamanda Kulüpler Birliği başkanlığını da üstlenmişti. Geçtiğimiz günlerde Kulüpler Birliği görevinden istifa eden Sepil'in yerine kimin geleceği merak konusu olmuştu.

Mehmet Sepil istifa ederken, "5 Kasım 2019'da devraldığım ve 12 Ağustos 2020'de yeniden seçildiğim başkanlık görevini, 16 Aralık 2020 tarihinde devretmek istediğimi ve başkanlık makamının boş bırakılmaması için 23 Aralık 2020'de yeni bir başkan adayının seçilmesini önermiştim. Ancak aradan geçen zaman içinde ne yazık ki bu süreç tamamlanamamış, bir sonuç elde edilememiştir. Mevcut şartlarda görevime daha fazla devam edemeyeceğimden 5 Ocak 2020 tarihi itibariyle Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlık görevimden istifamı arz ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni Başkan Ahmet Nur Çebi

Gelen bilgilere göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi yeni Kulüpler Birliği Başkanı olacak. Yardımcılıklarını da Ali Koç, Mustafa Cengiz, Ahmet Ağaoğlu ve Süleyman Hurma yapacak.

FANATİK ÖZEL







