SON DAKİKA! Ahmet Nur Çebi, corona virüse yakalandı

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta corona virüsü şoku yaşanıyor. Yapılan testler neticesinde, 8 kişide pozitif corona virüsü test sonucu tespit edilmişti. Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin 13 Mayıs Çarşamba günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda hemen başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.













Nevzat Demir Tesisleri'nin kapatılması bekleniyor

Beşiktaş'ta bugün açıklanan koronavirüs testleri sonucu 8 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla büyük bir şok yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayının 10'a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti.

Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gün içinde karantinaya alınarak kapatılması bekleniyor.