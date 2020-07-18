Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, TRT Spor'da katıldığı yayında özellikle CAS davası sürecine ve transferlere değinirken "CAS’tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi’ne gideceğiz. Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları:

“Yapılan spekülasyonlar davanın gerçeğini yansıtmıyor. Futbolu konuşan herkes konuşacağı her konuda araştırma yapması gerekiyor. Mutabakat anlaşmasını eksi 50 milyon euro ile devraldık. Finansal fair play düzensizliğine karşı bir süreçteyiz. Finansal fair play sürecinde forma ve kombine gelirlerimiz arttı. UEFA’nın bize sunduğu talimatlara uymaya devam ediyoruz.

"Trabzonspor tarihinde ilk defa transfer yasağı aldı"

Borçların yapılandırılması ve ödenmesine yönelik bir plan yaptık. Önceki yönetimlerin borçlarına da kefil oldum. Trabzonspor tarihinde ilk defa transfer yasağı aldı. Mayıs ayınca 22 milyon euro sermaye artışına gittik. 12 milyon euro gerekçesiyle men edildik.

“UEFA kaybedilen iki davanın paniğini yaşıyor”

Trabzonspor tarihinde uzun süre sonra ilk defa borsada kar açıklayan takım haline geldik. Sportif başarı olarak Türkiye Kupası’nda final oynayan, Süper Lig’de de şampiyonluk şansı olan takım.

Mahkemede ‘sporun rengi ceza mı ödül mü? diye sordum. UEFA’da panik var. Buna benzer iki davayı kaybetti. Vermiş olduğunuz karar bütün camianın motivasyonunu bozdu. UEFA'ya sürdürülebilir bir bilanço sunduk. Tüm futbol külüplerini kapsayan bir vergi affından faydalandık.UEFA bizim davada çok agresif davrandı. UEFA’nın 3 maçı vardı, ikisini kaybetti. Ben kullanılan üslubu beğenmedim. CAS’tan istediğimizi alamazsak İsviçre Federal Mahkemesi’ne gideceğiz."

Ağaoğlu,"Mali idari disiplini bozulmuş bir takım devraldık. Biz mali süreç önlemlerini 2,5 sene önce aldık. Bugün bazı büyük takımlarımızın, ligde kalma mücadelesi veren takımlarımızın başında mali sıkıntı geliyor." dedi.

"Başarısız olduğumu hissettiğim anda görevi bırakırım"

Ağaoğlu açıklamalarında şunları kaydetti:

"Sportif başarının yalnız parayla gelmeyeceğini anlatmaya çalıştık. Bu sene benzeri bir yapılanma ile aynı mücadeleyi vermeye devam ettik.Pandemi sürecinden önce averajla öndeydik.

Futbol endüstrisinin tek ürünü var, oynanan maç. Maç oynanmadığı takdirde gelir yok. Ligin tescil edilmesine yönelik bir talebimiz olmadı. Oyuncularımız saha içinde birtakım talihsizlikler yaşadı. Trabzonspor taraftarı diğer kulüp taraftarlarından çok farklı. Türkiye'de alkışlarla gönderilen kaç kulüp başkanı var? Eleştiri bu işin bir parçası bunu kabul etmek gerekir.

"Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var"

Yönetim kurulumuzu asla başarısız görmüyorum. Elde ettiğimiz tüm başarıları mücadele ederek kazandık. Obi Mikel'in takımdan ayrılması önemli bir kayıp oldu. Her takımın ve oyuncunun kötü oynama hakkı var. Başarısız olduğumu hissettiğim anda görevi bırakırım. Aralık 2021'e kadar bu kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'dur. İdari ve mali disipline devam edereksek hep yarışın içinde oluruz. Kendi doğrunuzu değil, kulübün doğrularını yapmak zorundasınız. Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var.

"En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz"

Son düdük çalmadan şampiyonluk yarışı bitmez. Şuanda takımın patronu Hüseyin Çimsir. Biz asla başarısız değiliz, bunu kabul etmiyorum. Hatalarından ders alan iyi bir başkan olduğumu iddia ediyorum. Sörloth bizim geliştirerek Avrupa'ya tekrar sunduğumuz bir oyuncu. Trabzonspor önümüzdeki sezona en avantajlı başlayacak kulüp. Ön protokol imzaladığımız 4 oyuncu var.

Trabzonspor olarak oyuncu yetiştirmeye mecburuz. Abdulkadir Parmak olağanüstü bir performans gösteriyor. 5 oyuncu değişikliği kuralını iyi kullanmak için kaliteli isimler bulacağız. En fazla bir yıldız oyuncuyu göndermeyi düşünüyoruz. Sosa ile ilgili spekülasyonlar bilinçli olarak yapılıyor. Futbol endüstrisi üzerinden beslenen çok fazla insan var. Camianın hashasiyetini anlıyorum. Yönetenler olarak bütün tepkileri anlayışla karşılıyorum. Ben onlardan daha fazla üzülüyorum. Başarısız giden bir şey varsa onun sorumlusu benim. Oynayacağımız iki lig maçı ve kupa finali bizim için çok önemli.



