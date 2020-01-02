SON DAKİKA! Ahmet Ağaoğlu, yeni teknik direktörü açıkladı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Bein Sports'ta katıldığı programda yola Hüseyin Çimşir ile devam edileceğini açıkladı. Ağaoğlu, "Hiçbir hocayla bu süreç içerisinde görüşmüşlüğümüz yok. Trabzonspor kulübünün teknik direktörü Hüseyin Çimşir'dir. Hüseyin Cimşir hocanın altına 2-3 yardımcı hoca takviyesiyle yolumuza devam edeceğiz. Bunun altını çiziyorum. Başarılı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasında bulundu

Ayrıca Ahmet Ağaoğlu, Badou Ndiaye transferini yarın KAP'a bildireceklerini açıkladı.

Ahmet Ağaoğlu'nun Ndiaye transferi için söylediği sözler şu şekilde: Ndiaye ile prensipte anlaştık, yarın KAP'a bildireceğiz. Ndiaye, kiralık olarak kadromuzda olacak. Ücretiyle alakalı bildiriyi de yarın KAP'a yapacağız. İlk açıklamamız Ndiaye olacak. Opsiyon da var.

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