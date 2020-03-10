Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesi üzerinden Etik Kurulu sevklerini açıkladı.

TFF, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'un Etik Kurulu'na sevk edildiklerini bildirdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamanın tam metni ise şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 10.03.2020 tarihinde Etik Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun, 07.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un, 08.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir."



