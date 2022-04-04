Kulüpler Birliği adına bugün başkan Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni yayın ihalesiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdi. Bu sırada toplantıda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa haberiyle karşılaşan ve toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ağaoğlu, adaylar arasında isminin geçmesine tepki gösterdi.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“Başkanlardan özellikle toplantıya gelmelerini rica ettim. İstifa gibi bir durum kesinlikle beklemiyorduk. Toplantı başladığı an bunu hissettim. Nihat Özdemir yayın ihalesiyle ilgili bizleri bilgilendirdi ve istifa ettiğini söyledi. Sizler bizden önce öğrenmişsinizdir. Çünkü biz içerideyken, istifa ettiği haberleri düşmeye başladı.”

"Servet Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldik. Anladığımız kadarıyla 1-2 ay içinde olağanüstü genel kurula gidilecek."









Adaylık açıklaması

"Bu isimleri kimler gündeme getiriyor bilmiyorum. Anladığımız kadarıyla futbolu değil bizi de yönetiyorlar. Burada bir başkan varken bizlerin isminin çıkması spor etiğiyle bağdaşmaz. Ben kulübüme hizmet etmek için futbolun içerisindeyim. Başka bir şey için değil."

Nihat Özdemir yorumu

"Nihat Özdemir teşekkür etti, hakkınızı helal edin, benim hakkım varsa ben helal ediyorum dedi. Herhangi bir gerekçe sunmadı ama gerçekten çok yoruldu, onu söyleyebilirim."

"TFF Başkanlığı ile ilgili adaylığım söz konusu değil."

Yayın ihalesi ne olacak?

"Yayın ihalesinin genel kurula kadar tamamlanması lazım. Bir an önce karar verilmek zorunda. Görüşlerimizi federasyona ilettik. Futbolun sorunları çok fazla. Hoş olmayan bir şekilde gündeme oturdu. Eminim ki bir ülkenin çok daha büyük sorunları vardır.”







