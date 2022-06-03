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Son dakika! Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

Son dakika haberi... Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli futbol adamı, 21 Haziran'da Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini devredeceğini duyurdu.

03 Haziran 2022, Cuma 21:14 Son Güncelleme:
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Son dakika! Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor

16 Haziran'da gerçekleşecek TFF Başkanlık seçimleri öncesi Kulüpler Birliği toplantısı yapıldı, toplantı sonrası Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin daha önce Gaziantep FK'da başkanlık yaptığını ve sıkıntıları bildiğini aktaran Ağaoğlu, ''Değerli bir kulüp başkanıydı. Ülke futbolu hakkında tecrübesi olan bir isim." dedi. 

Kulüpler Birliği başkanlığı görevini 21 Haziran'da yeni başkana devredeceğini söyleyen Ağaoğlu, "21 Haziran'dan itibaren Kulüpler Birliği'ndeki görevimi yeni başkana devredeceğim" ifadelerini kullandı. 


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