Fatih Karagümrük, transferde dikkat çekici bir hamle yaptı. İstanbul ekibi, Al-Nasr Riyad macerasının ardından kısa süre Kano Pillars'ta forma giyen ve bonservisi elinde olan Ahmed Musa'yı resmen kadrosuna kattı. Karagümrük, bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş 'ın da gündemine gelen Ahmed Musa'nın transferini bir videoyla duyurdu.

Karagümrük'ten yapılan transfer" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> transfer duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

''28 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusunu kadromuza kattık. ariyerinde VVV Venlo, CSKA Moskova ve Leicester City gibi kulüplerde forma giydi. Nijerya Milli Takımı'nda 87 maçta 15 gole imzasını attı. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın’ın imza attırdığı Ahmed Musa’ya Karagümrük forması altında başarılar dileriz.''

CSKA, Leicester City, Al-Nasr...

2016'da CSKA Moskova'dan 19.5 milyon Euro bedelle Leicester City'ye transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, 2018'de ise 16.5 milyon Euro'ya Al-Nasr'a imza atmıştı.

Kanatlarda ve forvette oynayabilen Musa, 2010'dan beri forma giydiği Nijerya A Milli Takımı'nda 87 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

Profesyonel kariyerinde 329 maça çıkan yıldız oyuncu, 88 gol, 63 asistle skora katkı sağladı.