ING Türkiye Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Meksa Yatırım Afyon Belediyespor karşısında son saniyelerde 62-64 kazanmıştı Afyon Belediyespor, maçın ardından kural hatası gerekçesiyle itiraz etmişti.

Üçüncü çeyrekte Hrovat’a çalınan teknik faul öncesi topun kendilerinde olmasına rağmen, serbest atıştan sonra topun Fenerbahçe’ye verildiğini belirten kulüp yetkilileri karşılaşmanın sonunda itiraz dilekçesini maçın görevlilerine vermişti.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.